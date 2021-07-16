В ОАЭ испытали новые технологии вызова осадков в засушливый летний сезон.

Как сообщает эмиратский портал прогноза, после специальных экспериментов по засеву облаков пошли сильные дожди, которые не прекращаются уже второй день в разных районах страны. При этом в ОАЭ летом осадки крайне редки.
2021-07-16T05:14:39+03:00
2021-07-16T05:14:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 16 июля 2021
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Сравнивать красное и круглое Реакция на скачок инфляции российских экономических властей выглядит намного менее адекватной. Вместо того, чтобы быстро принять действенные меры по сокращению экспорта продовольствия (и это все, что было надо) , резко ужесточается денежная политика и вводится все более тотальный контроль цен, стимулируются картельные сговоры торговых сетей…