Четвертым участником полета в космос с Джеффом Безосом стал 18-летний выпускник из Нидерландов.

Как пишет издание ФОРБС, Оливер Деймен заменит победителя аукциона, который заплатил $28 млн, но в этот раз запуск решил пропустить. Если полет состоится, в космосе одновременно побывают самый богатый бизнесмен мира, самый молодой и самый возрастной астронавт в истории. 20 июля, как планируется, в космос полетят сам Безос, его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк, четвертое место досталось Деймену.