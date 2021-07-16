Четвертым участником полета в космос с Джеффом Безосом стал 18-летний выпускник из Нидерландов.

Как пишет издание ФОРБС, Оливер Деймен заменит победителя аукциона, который заплатил $28 млн, но в этот раз запуск решил пропустить. Если полет состоится, в космосе одновременно побывают самый богатый бизнесмен мира, самый молодой и самый возрастной астронавт в истории. 20 июля, как планируется, в космос полетят сам Безос, его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк, четвертое место досталось Деймену.
2021-07-16T05:13:07+03:00
2021-07-16T05:13:12+03:00
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05:13, 16 июля 2021
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