Компания Virgin Galactic разыграет два билета на коммерческий рейс в космос.

Полет запланирован на начало 2022 года. Как сообщается на сайте платформы для сбора средств, участвовать в лотерее, которая продлится до 1 сентября, может любой желающий. Победитель получит два места на космическом корабле Unity, а также тур по космопорту «Америка» в Нью-Мексико с участием основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Сам Брэнсон на днях уже побывал в суборбитальном полете .
2021-07-16T05:11:38+03:00
2021-07-16T05:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 16 июля 2021
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