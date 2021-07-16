Компания Virgin Galactic разыграет два билета на коммерческий рейс в космос.

Полет запланирован на начало 2022 года. Как сообщается на сайте платформы для сбора средств, участвовать в лотерее, которая продлится до 1 сентября, может любой желающий. Победитель получит два места на космическом корабле Unity, а также тур по космопорту «Америка» в Нью-Мексико с участием основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Сам Брэнсон на днях уже побывал в суборбитальном полете .