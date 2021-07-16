Глава ВОЗ допустил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

Как передает AP, по словам Тедроса Гебрейесуса, пока преждевременно исключать эту версию, потому что в лабораториях случаются подобные инциденты. Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего очень важна для того, чтобы понять, имела ли пандемия лабораторное происхождение.
2021-07-16T05:10:09+03:00
2021-07-16T05:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 16 июля 2021
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