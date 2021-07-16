Глава ВОЗ допустил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

Как передает AP, по словам Тедроса Гебрейесуса, пока преждевременно исключать эту версию, потому что в лабораториях случаются подобные инциденты. Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего очень важна для того, чтобы понять, имела ли пандемия лабораторное происхождение.