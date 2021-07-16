Guardian утверждает, что Путин лично одобрил поддержку Трампа на выборах в 2016 году.

Издание ссылается на некие документы из которых следует, что в январе 2016 года в Кремле на заседании Совета безопасности обсуждался этот вопрос. Участники совещания, по сведениям Guardian, изучили отчет экспертного управления президента РФ в ответ на санкции США против Москвы. В документе Дональд Трамп, якобы, назван «основным и наиболее перспективным кандидатом» в президенты США, которого «крайне необходимо всеми силами» поддержать на выборах, чтобы «способствовать его избранию». В документе говорилось, что это необходимо для обеспечения стратегических целей России — создания «социальной нестабильности» в США и ослабления позиций американской администрации на переговорах с Москвой. Авторы доклада охарактеризовали Трампа как психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, фактически придерживающегося консервативных взглядов. Этот документ, как пишет издание, косвенно подтверждает, что у Кремля может быть компромат на Трампа.
2021-07-16T05:08:52+03:00
2021-07-16T05:08:58+03:00
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05:08, 16 июля 2021
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