Соратницу Навального Виолетту Грудину принудительно госпитализировали в Мурманске.

Сейчас, как передает интернет издание Медиазона, она в больнице для больных с коронавирусом. 14 июля суд по иску Роспотребнадзора разрешил принудительно госпитализировать оппозиционерку, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус и отсутствие симптомов. Сама Грудина, которая ведет предвыборную кампанию в горсовет, связывает это с попытками помешать ей участвовать в выборах.
2021-07-16T05:06:50+03:00
2021-07-16T05:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 16 июля 2021
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