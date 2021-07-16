Соратницу Навального Виолетту Грудину принудительно госпитализировали в Мурманске.

Сейчас, как передает интернет издание Медиазона, она в больнице для больных с коронавирусом. 14 июля суд по иску Роспотребнадзора разрешил принудительно госпитализировать оппозиционерку, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус и отсутствие симптомов. Сама Грудина, которая ведет предвыборную кампанию в горсовет, связывает это с попытками помешать ей участвовать в выборах.