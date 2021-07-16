Генпрокуратура признала «нежелательным» интернет издание «Проект».

Одновременно с этим Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» главного редактора «Проекта» Романа Баданина и еще четверых журналистов издания — Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина и Ольгу Чуракову. Помимо них, в этот список вошла главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. «Нежелательной» организации запрещено вести любую деятельность в России. За сотрудничество с ней граждане страны могут понести уголовную ответственность. «Проект» специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее резонансных материалов издания — расследование о второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о сносе детского лагеря под Геленджиком ради строительства «дворца Путина», о многолетних сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ.
2021-07-16T05:05:31+03:00
2021-07-16T05:05:37+03:00
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05:05, 16 июля 2021
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