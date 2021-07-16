Полицейский в Лос-Анджелесе застрелил мужчину с муляжом пистолета.

По данным полиции, в результате стрельбы еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей инцидента.
2021-07-16T04:17:05+03:00
2021-07-16T04:17:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2871856-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:17, 16 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сравнивать красное и круглое Реакция на скачок инфляции российских экономических властей выглядит намного менее адекватной. Вместо того, чтобы быстро принять действенные меры по сокращению экспорта продовольствия (и это все, что было надо) , резко ужесточается денежная политика и вводится все более тотальный контроль цен, стимулируются картельные сговоры торговых сетей…