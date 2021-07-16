Четверо полицейских получили ранения в городе Левелленд в штате Техас.

Подробностей полицейское управление города пока не приводит. Известно только что в одном из домов «забаррикадировался человек» и туда был направлен спецназ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным местных телеканалов, один из четырех раненных скончался, но официально это не подтверждено.