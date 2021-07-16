Четверо полицейских получили ранения в городе Левелленд в штате Техас.

Подробностей полицейское управление города пока не приводит. Известно только что в одном из домов «забаррикадировался человек» и туда был направлен спецназ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным местных телеканалов, один из четырех раненных скончался, но официально это не подтверждено.
2021-07-16T04:15:50+03:00
2021-07-16T04:15:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 16 июля 2021
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