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04:15, 16 июля 2021

Четверо полицейских получили ранения в городе Левелленд в штате Техас.

Подробностей полицейское управление города пока не приводит. Известно только что в одном из домов «забаррикадировался человек» и туда был направлен спецназ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным местных телеканалов, один из четырех раненных скончался, но официально это не подтверждено.


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