Власти Японии опасаются, что хакеры из России сорвут Олимпийские игры в Токио.

Как передает ТАСС, советник оргкомитета Олимпиады Тосио Нава заявил, что коммуникационные системы в Японии «хорошо защищены», однако злоумышленники могут попытаться прервать телевизионную и интернет-трансляцию. В частности, по его мнению, российские и северокорейские хакеры могут применить вирусы-вымогатели.
2021-07-16T04:14:30+03:00
2021-07-16T04:14:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 16 июля 2021
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