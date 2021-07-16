Власти Японии опасаются, что хакеры из России сорвут Олимпийские игры в Токио.

Как передает ТАСС, советник оргкомитета Олимпиады Тосио Нава заявил, что коммуникационные системы в Японии «хорошо защищены», однако злоумышленники могут попытаться прервать телевизионную и интернет-трансляцию. В частности, по его мнению, российские и северокорейские хакеры могут применить вирусы-вымогатели.