США и Германия выступают против раздела мира на сферы влияния.

Об этом говорится в декларации подписанной обоими лидерами в Вашингтоне. В ней отмечается, что мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков.
2021-07-16T04:13:16+03:00
2021-07-16T04:13:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 16 июля 2021
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