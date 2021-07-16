В пермском г. Верещагино уволились сотрудники одной из пожарных частей.

По их словам, — из-за перевода на 12-часовой рабочий график. Недавно они жаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты. Начальник отряда рассказал телеканалу «Дождь», что после публикации видеообращения глава краевого управления Госпожарслужбы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру. Между тем, по словам председателя профсоюза «Монолит» Владимира Вараксина, из-за пожароопасной ситуацией в регионе вводят режим ЧС, но в пожарных бригадах сейчас вдвое меньше людей, что создает потенциальную угрозу населению.