Телеграм канал Baza утверждает, что издание «Проект» признали «нежелательным» после запроса Виталия Бородина.

Он возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. По информации Baza Бородин обратился в Генпрокуратуру еще зимой, после выхода статьи RT, посвященной «Проекту» По словам Бородина, из статьи следует, что «Проект» «подконтролен и финансируется конгрессом США», получал гранты от иностранных организаций, в том числе от признанных в России «нежелательными».
2021-07-16T04:09:20+03:00
2021-07-16T04:09:28+03:00
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04:09, 16 июля 2021
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Сравнивать красное и круглое Реакция на скачок инфляции российских экономических властей выглядит намного менее адекватной. Вместо того, чтобы быстро принять действенные меры по сокращению экспорта продовольствия (и это все, что было надо) , резко ужесточается денежная политика и вводится все более тотальный контроль цен, стимулируются картельные сговоры торговых сетей…