Телеграм канал Baza утверждает, что издание «Проект» признали «нежелательным» после запроса Виталия Бородина.

Он возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. По информации Baza Бородин обратился в Генпрокуратуру еще зимой, после выхода статьи RT, посвященной «Проекту» По словам Бородина, из статьи следует, что «Проект» «подконтролен и финансируется конгрессом США», получал гранты от иностранных организаций, в том числе от признанных в России «нежелательными».