Российские военные будут в обязательном порядке изучать статью Путина «Об историческом единстве…»

Соответствующее указание, по сведениям РБК, поступило от министра обороны Сергея Шойгу. Статья включена в качестве одной из тем для занятий по военно-политической подготовке. По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, статья президента вызвала большой отклик в военной среде. При этом, как утверждает источник, ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми российскими военнослужащими.
2021-07-16T03:15:06+03:00
2021-07-16T03:15:11+03:00
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03:15, 16 июля 2021
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