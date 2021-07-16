Российские военные будут в обязательном порядке изучать статью Путина «Об историческом единстве…»

Соответствующее указание, по сведениям РБК, поступило от министра обороны Сергея Шойгу. Статья включена в качестве одной из тем для занятий по военно-политической подготовке. По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, статья президента вызвала большой отклик в военной среде. При этом, как утверждает источник, ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми российскими военнослужащими.