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03:13, 16 июля 2021

Партия «Яблоко» потребовало от Путина ввести двухнедельный локдаун по коронавирусу.

Председатель партии Николай Рыбаков также считает необходимым компенсировать потери бизнесу. В обращении на сайте партии отмечается, что Россия вышла на третье место в мире по суточной смертности после Индии и Индонезии и на четвертое место — по числу новых случаев заражения, а недоверие граждан к власти и их неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в Европе, США, Израиле и ведущих странах Восточной Азии.


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