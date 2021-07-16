Партия «Яблоко» потребовало от Путина ввести двухнедельный локдаун по коронавирусу.

Председатель партии Николай Рыбаков также считает необходимым компенсировать потери бизнесу. В обращении на сайте партии отмечается, что Россия вышла на третье место в мире по суточной смертности после Индии и Индонезии и на четвертое место — по числу новых случаев заражения, а недоверие граждан к власти и их неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в Европе, США, Израиле и ведущих странах Восточной Азии.
2021-07-16T03:13:09+03:00
2021-07-16T03:13:15+03:00
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03:13, 16 июля 2021
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