США и ФРГ решили запустить партнерство по климату и энергетике.

Об этом в Вашингтоне договорились Джо Байден и Ангела Меркель. Партнерство будет нацелено в т.ч. на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине. Речь идет, в частности, о недопущении использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что после запуска «СП-2» транзит газа через Украину не должен прекращаться и напомнила, что у ЕС есть «множество инструментов» на случай, если он все-таки остановится.