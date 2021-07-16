США и ФРГ решили запустить партнерство по климату и энергетике.

Об этом в Вашингтоне договорились Джо Байден и Ангела Меркель. Партнерство будет нацелено в т.ч. на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине. Речь идет, в частности, о недопущении использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что после запуска «СП-2» транзит газа через Украину не должен прекращаться и напомнила, что у ЕС есть «множество инструментов» на случай, если он все-таки остановится.
2021-07-16T03:10:39+03:00
2021-07-16T03:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 16 июля 2021
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