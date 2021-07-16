В Amnesty International усмотрели в России риск «криминализации» независимых СМИ.

Об этом, по мнению организации, в частности говорит внесение издания «Проект» в реестр «нежелательных организаций». По словам замдиректора AI Дениса Кривошеева, если решение останется в силе, это будет означать, что у российских властей полностью развязаны руки для дальнейшего беспрепятственного удушения свободной прессы.
2021-07-16T03:09:29+03:00
2021-07-16T03:09:34+03:00
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03:09, 16 июля 2021
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