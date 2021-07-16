В Amnesty International усмотрели в России риск «криминализации» независимых СМИ.

Об этом, по мнению организации, в частности говорит внесение издания «Проект» в реестр «нежелательных организаций». По словам замдиректора AI Дениса Кривошеева, если решение останется в силе, это будет означать, что у российских властей полностью развязаны руки для дальнейшего беспрепятственного удушения свободной прессы.