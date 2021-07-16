В связи с угрозой наводнения на юго-востоке Нидерландов оттуда эвакуируют около 15 тыс. граждан.

Как сообщает портал NL Times, людей вывозят из двух южных районов города Маастрихт. Там ожидается уровень воды от 80 сантиметров до пяти метров. Эвакуации также подлежат жители домов, расположенных рядом с притоками реки Маас.
2021-07-16T03:08:16+03:00
2021-07-16T03:08:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 16 июля 2021
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