До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии.

Как сообщают местные СМИ, оно стало сильнейшим за последние 20 лет. Пропавшими без вести числятся трое спасателей. Разгул стихии вызвали мощные ливневые дожди. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков. Полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов, уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.
2021-07-16T03:07:12+03:00
2021-07-16T03:07:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2871834-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 16 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сравнивать красное и круглое Реакция на скачок инфляции российских экономических властей выглядит намного менее адекватной. Вместо того, чтобы быстро принять действенные меры по сокращению экспорта продовольствия (и это все, что было надо) , резко ужесточается денежная политика и вводится все более тотальный контроль цен, стимулируются картельные сговоры торговых сетей…