До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии.

Как сообщают местные СМИ, оно стало сильнейшим за последние 20 лет. Пропавшими без вести числятся трое спасателей. Разгул стихии вызвали мощные ливневые дожди. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков. Полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов, уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.