Около 1,3 тыс. человек в немецком районе Арвайлер пропали без вести из-за сильного наводнения.

Около 3,5 тыс. человек направлены в медучреждения. Сегодня все местные школы будут закрыты.

Спасательная операция в Арвайлере, в т.ч. на реке Ар и ее притоках продолжается Сильные ливни продолжаются в Германии уже несколько дней. Погибли около 70 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что шокирована сообщениями с запада страны. По словам канцлера, масштаб трагедии оценить пока рано, он станет известен позже.