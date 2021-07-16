США посылают в Гаити только морпехов для защиты посольства.

Отправка туда американских войск не стоит в повестке дня. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден. Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения на его резиденцию 7 июля. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, в т.ч. 18 колумбийцев и трое граждан США гаитянского происхождения. В стране действует режим военного положения.