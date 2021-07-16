Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины после просьбы президента Зеленского.

Об этом украинскому порталу «Новое время» рассказал замглавы ведомства Антон Геращенко. По его словам, Аваков принял решение абсолютно спокойно и взвешенно, поскольку оно давно готовилось. Геращенко отметил, что Аваков «никогда не планировал быть вечным министром. Замминистра также уточнил, что Аваков после увольнения собирается отправиться в отпуск и впервые за семь лет «отдохнуть.