США и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.

Об этом по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент США Джо Байден. По его словам Берлин и Вашингтон продолжат защищать восточный фланг союзников по НАТО от российской агрессии. Между тем, Меркель дала понять, что разногласия с США по поводу строительства СП-2 сохраняются, но подчеркнула важность сохранения транзита газа через Украину.