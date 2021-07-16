США и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.

Об этом по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент США Джо Байден. По его словам Берлин и Вашингтон продолжат защищать восточный фланг союзников по НАТО от российской агрессии. Между тем, Меркель дала понять, что разногласия с США по поводу строительства СП-2 сохраняются, но подчеркнула важность сохранения транзита газа через Украину.
2021-07-16T02:06:47+03:00
2021-07-16T02:06:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 16 июля 2021
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