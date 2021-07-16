Минюст внес в реестр СМИ— иноагентов еще восемь журналистов.

В их числе главред признанного нежелательной организацией интернет издания «Проект» Роман Баданин и главред « «Открытых Медиа» Юлия Ярош. В интервью РБК Ярош назвала ситуацию неприятной. По ее словам, она никогда не скрывала сотрудничество с Михаилом Ходорковским, который является грантодателем издания.