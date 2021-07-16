Минюст внес в реестр СМИ— иноагентов еще восемь журналистов.

В их числе главред признанного нежелательной организацией интернет издания «Проект» Роман Баданин и главред « «Открытых Медиа» Юлия Ярош. В интервью РБК Ярош назвала ситуацию неприятной. По ее словам, она никогда не скрывала сотрудничество с Михаилом Ходорковским, который является грантодателем издания.
2021-07-16T02:05:14+03:00
2021-07-16T02:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 16 июля 2021
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