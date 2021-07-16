Первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в Олимпийских играх в Токио.

Об этом сербский теннисист сообщил у себя в «Твиттере». Ранее стало известно, что в Токио не поедут олимпийские чемпионы испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и канадец Денис Шаповалов. У женщин не выступят София Кенин, Бьянка Андрееску, Виктория Азаренко, Серена Уильямс, а также россиянки Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова.