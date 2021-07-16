Не менее 70 человек погибли из-за наводнения на западе Германии.

Только районе Арвайлер, по данным местной администрации, пропали без вести около 1,3 тыс. человек. Спасательная операция на реке Ар и ее притоках продолжается, в ней задействованы более 1 тыс. пожарных, полицейских и волонтеров. Многим жителям приходится спасаться на крышах домов от поднявшейся из-за ливней воды. Как отмечает DW, сильные осадки в течение суток ожидаются и в юго-западной части Германии, где также готовятся к подтоплениям.
2021-07-16T01:08:25+03:00
2021-07-16T01:08:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 16 июля 2021
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