Обвинение запросило шесть лет лишения свободы основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Всем остальным обвиняемым прокуратура также попросил условные сроки от 4-х до 5,5 лет. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Калви вину не признал, по его мнению, уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке.