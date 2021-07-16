Обвинение запросило шесть лет лишения свободы основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Всем остальным обвиняемым прокуратура также попросил условные сроки от 4-х до 5,5 лет. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Калви вину не признал, по его мнению, уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке.
2021-07-16T01:07:27+03:00
2021-07-16T01:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 16 июля 2021
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