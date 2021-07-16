Интернет-издание «Проект» признано нежелательным в России.

Как говорится в сообщении ГП, его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Минюст теперь должен внести издание в соответствующий реестр, в котором на сегодняшний день числятся 40 организаций из разных стран мира, и пока не было ни одного СМИ. Одновременно Минюст объявил о включении в список СМИ-иноагентов еще восьми журналистов, среди которых и основатель и главред «Проекта» Роман Баданин. Интернет-издание «Проект» получило известность благодаря резонансным журналистским расследованиям. Закон, принятый в июне, фактически запрещает любое сотрудничество граждан России с «нежелательными организациями.