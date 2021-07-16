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00:06, 16 июля 2021

Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга

Ранее они отменили его фестиваль и начали проверку после появления информации о закрытых концертах группы «Алиса».

Обращение Константина Кинчева опубликовано на всех ресурсах группы «Алиса» — это группа в соцсети «В контакте», в Фейсбук, в Инстаграме и даже на ютуб-канале музыкального коллектива. Рок-музыкант отмечает, что из-за ситуации с отменой своего фестиваля и последующим расследованием относительно подпольных концертов он даже переплюнул по упоминаниям верховного. Подробнее раскрывать персону этого персонажа Кинчев не стал. Зато дал жесткий ответ чиновникам относительно согласования своих выступлений. 

Также музыкант выступил и против обязательной вакцниации. Во время обсуждения этого вопроса Кинчев вспомнил даже Нюрнбергский процесс. 

Напомню, власти Петербурга ищут подтверждение проведения несогласованных концертов группы «Алиса»  в павильонах киностудии «Лендок». Администрация площадки и менеджмент группы открещиваются от каких-либо музыкальных мероприятий. По словам представителей «Алисы» они в два захода снимали клип на записи которого присутствовало порядка пятидесяти человек. Ранее Смольный отменил фестиваль Константина Кинчева «Кинчев Фест», который должен был пройти в двадцатых числах июня. Сейчас он запланирован на сентябрь, однако, музыканта, кажется, это уже не переубедит. 

Ранее во время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу власти Петербурга отменяли и переносили концерты, однако все мероприятия связанные с турниром они проводили. Также они не стали отменять и праздник выпускников Алые паруса. 


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