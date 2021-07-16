Российских военных, по данным интернет-издания РБК, обяжут прочитать статью президента Владимира Путина об Украине

Как утверждается, такое указание дал лично глава Минобороны Сергей Шойгу.

Недавняя статья Путина, по уверениям источников, вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде. В качестве одной из причин они называют то, что у многих военных есть украинские корни. Утверждают собеседники издания и то, что тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми военнослужащими. В результате, по словам источников, в Минобороны сочли, что статью президента необходимо включить в перечень обязательных тем военно-политической подготовки для подробного изучения фактов.

Сама статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» появилась в начале недели. В ней Путин назвал появившуюся, по его мнению, стену между Россией и Украиной «трагедией», а также утверждал, что современная Украина в большей степени создавалась за счет исторической России. Для этого, в частности, глава государства предложил сравнить, с какими землями соседнее государство вошло в состав России в XVII веке и с какими вышло из состава СССР 30 лет назад.

В Минобороны сведения о включении статьи Путина в перечень обязательных для изучения официально не комментировали