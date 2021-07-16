Российские власти расширили списки нежелательных организаций и иностранных агентов

В реестр НКО-иноагентов Минюст внес Институт права и публичной политики. Правовой центр занимается ведением общественно значимых судебных процессов, в том числе представляет интересы россиян в ЕСПЧ. В попечительский совет организации входят известные юристы, в том числе бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, а возглавляет его адвокат Генри Резник. В список физлиц-иноагентов внесены 8 журналистов, в том числе сотрудники изданий «Открытые медиа» и «Проект». Сам «Проект» Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Оказавшаяся в списке иноагентов главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош в интервью «Эху» выразила надежду, что случившееся не повлечет катастрофических последствий.

По словам Ярош, неизвестно, кто формирует списки иноагентов. Выход из перечня также не прописан. Она отметила, что дальнейшую судьбу «Открытых медиа» должен решить основатель интернет-издания Михаил Ходорковский.