«Проект» признали «нежелательным» после запроса главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Издание «Проект» признали «нежелательной организацией» после запроса в Генпрокуратуру руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на копию документа. Согласно запросу, опубликованному изданием, Бородин обратился в Генпрокуратуру еще зимой после выхода статьи RT под названием «Гарант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания «Проект»». По словам Бородина, из статьи следует, что «Проект» подконтролен конгрессу США. Бородин также написал, что «Проект» получал гранты от иностранных организаций, в том числе от признанных в России «нежелательными», и назвал «кощунственной» просьбу издания к читателям о пожертвованиях. В запросе он также перечислил 9 журналистов, которых якобы «содержат США», и поинтересовался, почему они не признаны иностранными агентами.

Сегодня Министерство юстиции внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главных редакторов «Проекта» и «Открытых Медиа» Романа Баданина и Юлию Ярош. Причину такого решение ведомство не уточнило. У обоих изданий нет лицензий СМИ.