Геращенко: Причиной отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины стала просьба Зеленского

Причиной отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины стала просьба президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко. По его словам, это решение было абсолютно спокойным, взвешенным и достаточно давно готовилось, в узком кругу о нем было давно известно. Геращенко заверил, что встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имела к событиям по отставке министра никакого отношения. По словам Геращенко, после отставки Аваков будет «помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях».