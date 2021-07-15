Минстрой готов ввозить трудовых мигрантов в российские регионы на чартерных поездах РЖД

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра по строительству и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, пока трудовые мигранты могут попасть в Россию только воздушным путем, что дорого обходится работодателям. А на поезде одновременно можно перевезти около тысячи иностранцев. Стасишин пояснил, что по консолидированной заявке от регионов можно будет завезти сразу целый состав. В РЖД сказали, что готовы обеспечить такие перевозки, если будет принято соответствующее решение.