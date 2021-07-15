Председатель «Яблока» объяснил призыв к сторонникам Навального не голосовать за партию расхождением взглядов

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков объяснил призыв основателя партии Григория Явлинского к сторонникам Алексея Навального не голосовать за «Яблоко» принципиальным расхождением взглядов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Потому что надо объединяться, чтобы победить несправедливость вокруг ценностей. У «Яблока» есть свои ценности – это уважение к человеку, это то, что мы не приемлем: национализм, популизм. И для нас политика национализма невозможна. Если вы считаете, что политика национализма правильная, то партия «Яблоко» – не ваша партия совершенно точно. Если вы говорите: «Посадите мигрантов в самолеты и вышвырните их из России», – то это не политика «Яблока», если вы хотите поддерживать войну с Украиной, то это не политика «Яблока». Если вы посмотрите на программу партии, то вы увидите – это свобода политзаключенным, расследование отравления Навального, как и других людей, кто подвергся этому – и Кара-Мурзу, и Дмитрия Быкова, и тех людей, которые не выжили. Мы настаиваем на том, чтобы все эти убийства и преступления были расследованы. Если вы считаете, что можно бросать людей в топку, бросать людей в тюрьмы ради того, чтобы в России наступило светлое будущее, мы считаем это невозможным», — сказал он.

Н.Рыбаков подчеркнул, что согласно представлениям сторонников «Яблока», «оппозиция должна быть другой, она должна демонстрировать и в своей работе, и реально проявлять уважение к людям, беспокоиться об их будущем».

Ранее основатель «Яблоко» Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за партию «Яблоко». Политик объяснил это тем, что не поддерживает идеи Алексея Навального и не собирается выдвигать на выборы его соратников.