Председатель «Яблока» призвал обеспечить поддержку образовательной сфере из-за возможного перехода на дистант осенью

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас задуматься, что осенью будет очень тяжело, и сейчас помочь и здравоохранению, и образованию. Потому что есть очень большая вероятность, что осенью опять предстоят онлайн-занятия. Давайте сейчас об этом подумаем. Сейчас закупим технику для учителей, чтобы они могли вести онлайн-трансляции, для малообеспеченных семей, чтобы дети могли дома заниматься на онлайн— занятиях, студентам, преподавателям вузов», — сказал он.

Н.Рыбаков подчеркнул, что в связи с ростом заболеваемости сейчас необходимо организовать локдаун с качественной поддержкой бизнеса.

«Мы считаем, что нужно людям дать возможность не просто не контактировать, не ходить на работу, изолироваться, а на это время поддержать бизнес. Я разговаривал с многими бизнесменами, они уверены, что государство это не сделает. Поэтому наше предложение двойное – с одной стороны карантин, а с другой стороны – поддержка бизнеса, выплата выпадающих доходов, 75 процентов чтобы государство компенсировало. Чтобы были компенсированы все заработные платы не за счет работодателя», — сказал он.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что не планируют вводить тотальный карантин по всей России. При этом, согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки скончался от коронавируса 791 человек. Новых случаев заражения более 25 тысяч.