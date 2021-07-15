Guardian утверждает, что Россия разрабатывала секретный план по поддержке Дональда Трампа на выборах в 2016 году

Газета Guardian утверждает, что Россия разрабатывала секретный план по поддержке Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Это следует из опубликованных документов, которые, по данным издания, «утекли из Кремля».

Точкой отсчета британские журналисты считают январь 2016 года. Именно тогда, по утверждениям газеты, в Кремле прошло заседание Совета безопасности, на котором под предлогом обсуждения экономической ситуации в стране на самом деле велась дискуссия о выборах в США.

В ходе встречи, согласно публикации, президент Владимир Путин, министры и руководители спецслужб изучали отчет, подготовленный в ответ на санкции США, в котором Дональд Трамп назывался самым перспективным кандидатом в американские лидеры. При этом политик и бизнесмен якобы характеризовался как «психически нестабильный, импульсивный и неуравновешенный человек».

В результате, утверждают авторы расследования, Путин вместе с главами спецслужб подготовил план по вмешательству в президентские выборы и подписал указ о создании специальной комиссии. В Кремле, впрочем, все эти сведения назвали «отличным бульварным чтивом». Трамп, в свою очередь, публикацию не прокомментировал.

США на протяжении 2,5 лет вели расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых Дональд Трамп одержал победу. Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Москва вмешивалась в кампанию, но при этом не была в сговоре с Трампом. В Кремле любое вмешательство в американские выборы отрицают.