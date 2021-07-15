Российские власти расширили списки нежелательных организаций и иностранных агентов

В реестр НКО-иноагентов Минюст внес независимую исследовательскую организацию Институт права и публичной политики. Правовой центр занимается ведением общественно значимых судебных процессов, в том числе представляет интересы россиян в ЕСПЧ. В попечительский совет института входят известные юристы, в том числе бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, а возглавляет его адвокат Генри Резник.

В список физлиц-иноагентов внесены 8 журналистов, в том числе сотрудники изданий «Открытые медиа» и «Проект». Сам «Проект» Генпрокуратура сегодня признала нежелательной организацией.

Оказавшаяся в этом списке главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош в интервью «Эху» выразила надежду, что это не повлечет катастрофических последствий.

«Двух сотрудников, меня, главного редактора, и моего заместителя Максима Гликина включили в список иноагентов. Я пока хочу надеяться, что с проектом ничего не произойдет, потому что никаких норм, которые требовали бы закрытия или переформатирования в связи с новым статусом его редакторов, в законах нет. Другое дело, что это может повлиять на отношение сотрудников к происходящему, они могут испытать страх, что их тоже добавят в этот список <...>. Хотелось бы верить, что катастрофических последствий это не повлечет – нас вот так пометили, заклеймили и этим все закончится», — сказала она.

По словам Ярош, неизвестно, кто формирует списки иноагентов. Выход из перечня также не прописан. Она отметила, что дальнейшую судьбу «Открытых медиа» должен решить Михаил Ходорковский."Это надо решать, предварительно поговорив с юристами. Решать это должен Ходорковский, потому что он инвестирует свои деньги, сам взвешивает все риски «за» и «против». Совершенно непонятно, сможет ли проект расти в новых реалиях, признание меня иноагентом — это всего лишь один эпизод, принимается много нечеловеческих законов, которые мешают журналистам работать", — заключила она.