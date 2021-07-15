Несколько человек смогут проголосовать с одного устройства на электронном голосовании в Москве — Костырко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что изначально такая опция отсутствовала. «Изначально было нельзя. Мы блокировали доступ с одной машины. Но, в принципе, проголосовать с одного компьютера можно» — рассказал А.Костырко.

А.Костырко также отметил, что самым частым вопросом, с которым в техподдержку обращаются в день голосования, является проблема с тем, что люди, голосующие с одного компьютера, забывают выйти из личного кабинета. «Единственное, что мы настоятельно всем рекомендуем: не забывайте выходить из браузера, из сессии» — посоветовал он.

29–30 июля москвичи смогут поучаствовать в тестировании системы ДЭГ.