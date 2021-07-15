«Яблоко» обжалует в Верховном суде решение ЦИК о запрете общедоступности трансляции видеонаблюдения за выборами

«Яблоко» будет обжаловать в Верховном суде решение ЦИК о запрете общедоступности трансляции видеонаблюдения за выборами. Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Мы будем обжаловать это решение в Верховном суде, мы считаем это ошибочным, несправедливым, и понятно – это направлено на то, чтобы скрыть те фальсификации, которые выявляет видеонаблюдение. Я не переоцениваю эффективность видеонаблюдения, потому что мы знаем, что в судах часто не принимают эти видеозаписи, и мы понимаем, почему. Но очевидно, что видеонаблюдения показывают все нарушения на избирательных участках», — сказал он.

При этом, по словам Н.Рыбакова, ранее при обсуждении трехдневного голосования никто не говорил об отсутствии видеонаблюдения, а даже наоборот.

«Говорилось о том, что будут видеокамеры будут нацелены на эти урны. А теперь все понимают, что этого сейчас этого не будет происходить. Но есть метод, как с этим бороться. Нужно прийти и контролировать процесс голосования на участках», — подчеркнул он.

Председатель «Яблока» отметил, что является сторонником «голосования с бумажными бюллетенями, с урнами, с подсчетом наблюдателей, и тогда больше будет доверия к выборам».

Центральная избирательная комиссия накануне отменила массовую трансляцию видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов в сентябре 2021 года.