«Яблоко» выступает за ввоз зарубежных вакцин от коронавируса в Россию

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Надо дать возможность людям вакцинироваться. Разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин. Не пропагандистски рассказывать, что у нас есть только наши вакцины, а разрешить ввоз иностранных вакцин. Между прочим, около 20 процентов людей сказали, тех, кто не хочет прививаться, что они готовы вакцинироваться зарубежными вакцинами. Потому что у людей сильное недоверие ко всему, что связано с государством», — сказал он В Москве стартуют проверки вакцинации в ряде сфер. К сегодняшнему дню предприятия ряда отраслей должны были привить первым компонентом вакцины не менее 60 процентов своих сотрудников. Штрафы для нарушителей могут составлять до 1 миллиона рублей.