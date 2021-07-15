Московский аэропорт «Шереметьево» отчитался о ликвидации последствий сильного ливня, из-за которого на взлетной полосе возникло подтопление. В пресс-службе воздушной гавани сказали агентству РИА Новости, что это никак не повлияло на выполнение рейсов. Командиры воздушных судов самостоятельно принимали решение о взлете и посадке.

Ранее в «Шереметьево» говорили, что из-за сильной грозы и мощного ливня временно было ограничено обслуживание вылетающих рейсов. Сейчас аэропорт работает в стандартном режиме.