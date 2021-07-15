Сайты крымских властей этим вечером подверглись хакерской атаке

Об этом сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Не работали сайты главы Крыма, правительства и региональных министерств. Сейчас они уже возобновили свою работу. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.
2021-07-15T21:31:16+03:00
2021-07-15T21:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 15 июля 2021
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