В России за день произошло два нападения на пассажиров автобусов

В Ростовской области 51-летний мужчина убил ножом женщину и ранил еще двоих пассажирок. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они в реанимации, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе центральной городской больницы города Азов.

В Красноярском крае мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров, после чего, по предварительным данным, ранил сам себя. Все пострадавшие доставлены в больницу, — сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, оба нападавших психически не здоровы, один из них страдает наркозависимостью.