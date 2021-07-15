Результаты электронного голосования будут готовы в течение часа-двух после окончания выборов – Костырко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Сейчас мы тесты проводим, надеемся, что за обозримое время не сильно большое, мы расшифруемся. Мы себе пока ставим час-полтора не больше где-то в количестве два миллиона человек», — сказал он.

Тестирование московской системы дистанционного электронного голосования пройдет 29–30 июля. На голосование будет вынесен вопрос об обязательной вакцинации населения.