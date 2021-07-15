Для участия в дистанционном электронном голосовании необходим подтвержденный аккаунт на госуслугах – Костырко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Сейчас одномандатные округа и список по каждому адресу разный, поэтому очень важна привязка человека и подтвержденная запись. Если сегодня голосовать, то сегодня подтвержденных кабинетов в Москве уже 4,7 миллиона. После этого еще будет процедура сопоставления с реестром ЦИКа, это тоже отдельный момент, нужно проверить не только то, что данные в кабинете внесены и запись подтвержденная, но и что они актуальные, и человек обладает активным избирательным правом именно по этому адресу», — сказал он.

Тестирование московской системы дистанционного электронного голосования пройдет 29–30 июля. На голосование будет вынесен вопрос об обязательной вакцинации населения.