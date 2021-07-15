Система ДЭГ защищена от подставных аккаунтов запретом регистрировать на один телефон и СНИЛС более одного кабинета

Система дистанционного электронного голосования защищена от регистрации подставных аккаунтов запретом регистрировать на один телефон и СНИЛС более одного личного кабинета. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Нельзя завести на mos.ru два кабинета на один телефон, несколько кабинетов на один СНИЛС» — сказал Костырко.

Кроме того, А.Костырко сомневается, что можно найти данные москвичей для регистрации на них подставных аккаунтов. «Условие, что телефон и СНИЛС уникальные, оно соблюдается. Поэтому комбинация «телефон и СНИЛС уникальные» — то есть, это стандартная учетная запись, у нас больше девяти миллионов. То есть нужно где-то еще найти людей старше 18 лет с паспортами, СНИЛС, всеми данными и на них это зарегистрировать» — пояснил он.

А.Костырко также отметил, что запись на mos.ru должна быть подтверждена физически. «Это значит, что вас проверили в МФЦ, удостоверили личность вы с паспортом, в банке или в офисе Госуслуг вы тоже проходили идентификацию» — отметил Костырко.

А.Костырко уверяет, что создать подставной аккаунт для голосования сейчас уже невозможно. «Сейчас уже нельзя. Создать подтвержденный кабинет, чтобы он был создан роботом и больше ничего не делал, технически эта задача для меня пока не решаемая. Предложите алгоритм, мы на него с удовольствием посмотрим, подискутируем» — заключил Костырко.

Тест электронного голосования в Москве назначен на 29–30 июля.