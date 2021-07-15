Костырко: Работодатели не будут заставлять подчиненных проголосовать электронно под давлением, это большой риск

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Руководитель, который соберет у себя – неважно в какое время, хоть за 30 секунд до конца голосования тех, кто перед этим записался электронно, чтобы они при нем проголосовали. Во-первых, это преступление и в наш век, когда действия оказывается выложенными в «ТикТок», «Инстаграм», соцсети еще раньше, чем закроется дверь – в принципе, он очень сильно рискует, потому что с большим количестве людей не получится контролировать, что тебя не снимут и не выложат в соцсеть, а во-вторых, непонятно зачем. Воскресенье, последний день голосования вечером в 19.45 собирает руководитель своих сотрудников. Во-первых, это будет легко контролируемо и легко вскрываемо, во-вторых, никакого влияния на голосование, даже если бы он очень сильно захотел, это не принесет. Миллион уже проголосовало – и все», — сказал он.

Тест электронного голосования в Москве назначен на 29–30 июля.