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Эксклюзив Эха 21:05, 15 июля 2021

Систему ДЭГ тестируют с расчетом на вход 4-5 миллионов пользователей одновременно — Костырко

Систему дистанционного электронного голосования тестируют с расчетом на вход 4-5 миллионов пользователей одновременно. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Мы тестируемся сейчас на количество одномоментного входа где-то 4-5 миллионов. Это делается специально с запасом, но это то количество, на которое мы тестируемся» — сказал он.

А.Костырко отметил, что тесты являются синтетическими. «Это некий искусственный трафик, который гонится, представляя из себя робота, который представляет человека. Он кликает только один раз, он делает последовательности только через равные промежутки времени, понятно дело, что реальность гораздо тяжелее» — пояснил он.

Костырко также объяснил, что вопрос устойчивости системы не в количестве людей, которые будут пытаться ей воспользоваться, а именно в количестве одномоментных транзакций.

29–30 июля москвичи смогут поучаствовать в тестировании системы ДЭГ. На тестовое голосование вынесут вопрос об обязательной вакцинации населения.


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