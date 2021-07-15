Спецпосланник президента США по климату надеется на тесное сотрудничество с Москвой по вопросам климата в Арктике

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выразил надежду на тесное сотрудничество с Москвой по вопросам климата в Арктике. В интервью газете «Коммерсантъ» он рассказал, что говорил об этом во время своего визита в Москву, в том числе с главой МИДа Сергеем Лавровым.

По словам Керри, стороны могли бы заниматься совместными исследованиями, обмениваться технологиями. По словам Керри, в Вашингтоне тщательно изучат идеи российского президента по климатической повестке. Спецпосланник американского лидера также выразил мнение, что климатическую повестку можно отделить от отношений между двумя странами. Также он отметил, что в Вашингтоне проведут оценку того, как санкции влияют на российские проекты в области климата и что можно сделать, чтобы преодолеть это влияние.